Что известно о новом штамме

Новый штамм содержит 32 мутации, большинство из которых указывают на высокую патогенность (способность передаваться). Также ученые отметили, что новый штамм является устойчивым к вакцинам, поскольку имеет больше изменений в белке шипа, чем любой другой штамм.

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Как возник штамм

Генетики предположили, что возникла эта мутация у больного с ослабленным иммунитетом, возможно, у человека с недиагностированным СПИДом.

Штамм назвали B. 1.1.529. Ученые уже опасаются, что он может быть опаснее наиболее распространенного в мире Дельта-штамма.

Однако, не исключено, что беспрецедентное количество мутаций может сделать его "нестабильным" и не дать возможности активно размножаться.

Где уже зафиксировали мутировавший вариант

Ученые отметили, что пока нет оснований чрезмерно беспокоиться, поскольку пока не зафиксировано признаков быстрого распространения вируса.

Сейчас в Ботсване зафиксировали 3 случая инфицирования, 6 – в Южной Африке, 1 – у жителя Гонконга, который недавно вернулся с континента.