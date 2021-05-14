Исследователи из Медицинской школы Икана стали первыми, которые продемонстрировали этот феномен. Но пока исследование проводилось только на грызунах.

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Пищевые красители, такие как Red 40 и Yellow 6, широко используются в пищевых продуктах, напитках и медицине.

Результаты исследования:

Исследование, проведенное на мышах, показало, что когда животные потребляли пищу с этими красителями, то у них развился колит.

Но это случалось только тогда, когда у грызунов нарушалась регуляция определенного компонента их иммунной системы, известного как цитокин IL-23.

Чтобы доказать, что пищевой краситель действительно спровоцировал развитие болезни, исследователи кормили мышей по-разному: как с добавлением красителей, так и без.

Колит развивался только в тех мышей, которые потребляли пищу с Red 40 и Yellow 6.

Колит – что это? Источник: Википедия Это воспаление слизистой оболочки толстой кишки у человека и животных.

На развитие колита может повлиять множество факторов. Но его впервые связали с употреблением пищевых добавок.

Пока неясно, действуют ли искусственные пищевые добавки так же на людей. Поэтому исследователи планируют точно исследовать, как цитокин IL-23 способствует развитию колита после воздействия красителей.