Люди, которые остро реагируют на определенные шумы, страдают мисофонией. Такие люди могут реагировать гневом, отвращением и реакцией "бойся или беги".

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Крайние формы мисофонии приводят к тому, что для человека повседневная жизнь невыносима. Некоторые люди даже хотят причинить боль тому, кто выдает "аресивний" звук. В общем мисофония затрагивает от 6 до 20% населения.

Исследователи из Университета Ньюкасла заметили, что большинство триггерных звуков провоцируют движения рта. Поэтому они решили, что в основе мисофонии лежит система зеркальных нейронов, связанная с ними.

Для того, чтобы подтвердить свою гипотезу, команда провела фМРТ-сканирование 33 добровольцев и сравнила реакции на звук у 42 больных мисофонией и у контрольной группы.

Результаты исследования:

Оказалось, что у больных мисофонией сильнее связь между слуховой, зрительной корой и вентральной предмоторной корой.

Кроме этого, у таких людей при восприятии звука сильнее функциональная связь между слуховой корой и орофациальной моторной областью.

Также была замечена сильная активация орофациальной моторной области в ответ на триггерные звуки.

Интересно, что некоторые больные могли справиться с симптомами, имитируя действия, которые производят критический звук.

Наши результаты показывают, что у людей с мисофонией есть ненормальная связь между слуховыми и моторными областями мозга – ее можно описать как сверхчувствительную,

– рассказал автор исследования доктор Сухбиндер Кумар.

Результаты этой работы подтверждают, что мисофония связана не с отрицательной реакцией на звуки, а с тем, что конкретные шумы вызывают активность мозга в областях, которые участвуют в создании такого звука.

Ученые надеются, что эти знания могут помочь при разработке новых методов лечения людей.