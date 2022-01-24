Обнаружили причину "тумана в голове" после коронавируса

Ученые нашли аномальную активность иммунной системы, которая свидетельствует о нейровоспалении через несколько месяцев после выздоровления от коронавируса.

Это новые и пока непонятные осложнения COVID-19, которые есть даже у тех пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме.

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В исследовании, которое провели ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, приняли участие 17 человек, переболевших COVID-19 в легкой форме. Участники выздоровели примерно за 10 месяцев до начала эксперимента.

Несмотря на легкую форму коронавируса, 13 добровольцев имели длительные симптомы тумана в голове. Остальные 4 человека стали контрольной группой.

Результаты исследования:

Ученые проанализировали образцы спинномозговой жидкости участников.

У пациентов с туманностью ученые обнаружили аномальную активность иммунной системы – повышенный уровень определенных антител и белков, которые указывают на нейровоспаление.

В контрольной группе аналогичных признаков нет.

Признак повышенной иммунной активности через несколько месяцев после выздоровления говорит о том, что когнитивные проблемы при длительных симптомах COVID-19 могут быть связаны с затяжным воспалением. Возможно, стимулированная вирусом иммунная система функционирует непреднамеренным патологическим образом,

– заявила автор работы Джоанна Хельмут.

Почему у некоторых людей симптомы могут развиваться дольше

примерно у половины пациентов длительные симптомы возникли через месяц после инфицирования, а у 30% больных они появились в течение двух месяцев.

Исследователи предположили, что отсроченное начало длительных симптомов может быть признаком повреждения микрососудов, постоянной иммунной активности и постинфекционного иммунного ответа.