Ученые нашли способ определить, у каких пациентов с COVID-19 высок риск развития осложнений. Для этого нужно сделать анализ ДНК.

В исследовании приняли участие 97 пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, у которых взяли плазму крови для выявления свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК), пишет JCI Insight.

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Что такое мтДНК

Она служит индикатором гибели клеток, вызванной вирусной инфекцией и тяжелой реакцией иммунной системы, и относится к так называемым молекулярным фрагментам, ассоциированным с повреждениями. Известно, что уровень мтДНК резко возрастает во время сепсиса, геморрагического шока и ишемии.

Оказалось, что уровень митохондриальной ДНК был высок у пациентов, которых в конечном итоге поместили в отделение интенсивной терапии, а также у которых был высокий риск скорой смерти. Эта связь не зависит от возраста, пола пациента или хронических заболеваний.

мтДНК и риск смерти от коронавируса

В среднем, уровень мтДНК был в 10 раз выше у тех, у кого развилась тяжелая дисфункция легких или тех, кто умер от осложнений. Увеличение количества мтДНК увеличивало риск интубации в шесть раз, интенсивной терапии – в три раза и смерти – в два раза.

Тест на митохондриальную ДНК лучше предсказал состояние пациентов, чем анализы на другие маркеры, указывающие на системное воспаление. мтДНК демонстрирует воспаление, специфичное для гибели клеток и несущее угрозу для жизни пациента. Кроме того, тест не требует сложного и дорогостоящего оборудования и может проводиться так же легко и быстро, как и ПЦР-анализ. Однако еще стоит провести более масштабное испытание метода, прежде чем получить одобрение FDA.