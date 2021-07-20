Употребление кофе и овощей может снизить риски коронавируса. Авторы исследования утверждают, что это первая работа, в которой используются данные о населении для изучения роли конкретного рациона в профилактике COVID-19.

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Исследование показало, что грудное вскармливание также может обеспечить защиту. А вот обработанное мясо повышает эти риски.

Как проводилось исследование

Используя данные британского Биобанка, исследователи изучили связь между диетическим поведением, измеренным в 2006 – 2010 годах, и инфекциями COVID-19 в марте-декабре 2020 года. То есть к тому периоду, когда стали доступны вакцины.

В ходе исследования ученые сосредоточились на:

Факторах питания, данные по которым были доступны и ранее использовались во время исследований иммунитета; Самооценка людей по потреблению кофе, чая, овощей, фруктов, жирной рыбы, обработанного мяса и красного мяса. Также было проанализировано влияние грудного молока в раннем возрасте.

Среди 37 988 участников, протестированных на COVID-19 и включенных в исследование, 17% получили положительный результат теста.

До сих пор большинство исследований COVID-19 были сосредоточены на индивидуальных факторах, которые оцениваются после положительного теста на COVID-19. Люди с подавленной иммунной системой, в частности пожилые люди и люди с сопутствующими хроническими заболеваниями или ожирением с большей вероятностью столкнутся с тяжелыми последствиями COVID-19.

Зато другим факторам риска, в частности влияния питания на болезнь, уделяется значительно меньше внимания.

Что есть, чтобы уменьшить риски COVID-19: результаты анализа

Одна или несколько чашек кофе в день были связаны примерно с 10% снижением риска COVID-19 по сравнению с менее чем одной чашкой в ​​день.

Потребление не менее 0,67 порции овощей в день (приготовленных или сырых, за исключением картофеля) тоже связано с более низким риском заражения COVID-19.

Употребление грудного молока в детстве также снижает риск коронавируса на 10% по сравнению с отсутствием грудного вскармливания.

Зато потребление обработанного мяса всего лишь 0,43 порции в день было связано с высоким риском COVID-19

Внимание! Сами исследователи заметили, что диета только в незначительной степени может снизить риск заболевания. Тем более механизмы, связывающие эти диетические факторы с COVID, неизвестны.

Вакцины против COVID-19 остаются самым эффективным средством защиты от коронавируса SARS-CoV-2.