Обнаружили самое длинное заболевание коронавирусом

Ученые из ПАР описали клинический случай, подтвердивший гипотезу о том, что новые варианты коронавируса могут появляться в организме людей с выраженным иммунодефицитом.

Коронавирус 9 месяцев

У 22-летней девушки с прогрессирующей ВИЧ-инфекцией коронавирус был впервые подтвержден в январе 2021 года. Тестирование показало, что пациентка заражена бета-вариантом SARS-CoV-2. В тот же период у нее возникли проблемы со своевременным получением антиретровирусной терапии от ВИЧ.

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В сентябре состояние девушки ухудшилось и ее госпитализировали в больницу Кейптауна, ПЦР-тест оказался положительным. Геномное секвенирование образцов вируса показало, что речь идет не о повторном заражении, а о длительном инфицировании. По оценкам ученых, пациентка была заражена не менее 9 месяцев, и все это время вирус в ее организме мутировал 21 раз.

После госпитализации пациентка восстановила антиретровирусную терапию, которая в течение 6-9 недель подавила ВИЧ и помогла избавиться от коронавируса. Негативный ПЦР-тест девушка получила только в ноябре 2021 года.

Множество новых мутаций

Этот клинический случай подтвердил, что тяжелая иммуносупрессия, вызванная ВИЧ, может привести к хронической инфекции SARS-CoV-2 и сделать организм пациентов резервуаром для новых мутаций, отметили ученые. Некоторые мутации способствуют ускользанию вируса от иммунного ответа и приводят к появлению новых вариантов коронавируса.

Ранее ученые сумели очистить скрытые резервуары ВИЧ, где вирус обычно находится в спящем состоянии. Эти результаты исследования свидетельствуют, что ВИЧ излечим.