Предыдущие исследования уже выявляли возможную связь между приготовлением пищи на твердом топливе и повышенным риском катаракты у женщин. Впрочем, до сих пор непонятно, существуют ли подобные ассоциации также с другими серьезными заболеваниями глаз, такими как конъюнктивит, кератит и глаукома.
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Детали исследования
Исследователи из Департамента народонаселения Оксфордского университета (NDPH) и Китайской академии медицинских наук и Пекинского университета в Пекине проанализировали данные почти полумиллиона взрослых китайцев в биобанке China Kadoorie.
Участников исследования анкетировали по их кулинарным привычкам, а затем отслеживали госпитализацию тяжелых глазных заболеваний с помощью ссылок на документы медицинского страхования.
Наблюдение продолжалось 10 лет – таким образом среди участников зарегистрировали 4877 случаев расстройств конъюнктивы, 13 408 катаракт, 1583 нарушения склер, роговицы глаза, радужной оболочки и цилиарного тела и 1534 случаи глаукомы.
Краткие выводы исследования:
- Длительное использование твердого топлива для приготовления пищи на 32%, 17% и 35% повышало риски воспалений конъюнктивы, развития катаракты и нарушений тканей цилиарного тела соответственно, по сравнению с участниками, которые готовили на чистом топливе;
- Разница в риске между различными видами используемого твердого топлива, (например, уголь против древесины) была небольшой;
- Ученые не обнаружили связи между длительным использованием твердого топлива и повышенным риском глаукомы;
- Участники, которые перешли от использования твердого к чистому топливу для приготовления пищи, имели меньший риск по сравнению с теми, кто не переходил. Люди, которые перешли, имели на 21%, 5% и 21% выше риск развития конъюнктивы, катаракты соответственно (то есть уменьшение рисков таки произошло).
Повышенный риск могут вызывать высокие уровни мелкодисперсных твердых частиц (PM2. 5) и угарный газ, который может повредить поверхность глаз и вызвать воспаление,
– отметил один из авторов исследования.
Кроме того, сжигание древесины увеличивает риск травмирования глаз от искр или древесной пыли.