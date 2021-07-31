Обнаружили способ приготовления пищи, который негативно влияет на здоровье глаз

Китайские ученые провели исследование при участии почти полумиллиона человек. Работа доказывает четкую связь между приготовлением пищи на дровах или угле и повышенным риском серьезных глазных заболеваний, которые могут привести к слепоте.

Предыдущие исследования уже выявляли возможную связь между приготовлением пищи на твердом топливе и повышенным риском катаракты у женщин. Впрочем, до сих пор непонятно, существуют ли подобные ассоциации также с другими серьезными заболеваниями глаз, такими как конъюнктивит, кератит и глаукома.

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Детали исследования

Исследователи из Департамента народонаселения Оксфордского университета (NDPH) и Китайской академии медицинских наук и Пекинского университета в Пекине проанализировали данные почти полумиллиона взрослых китайцев в биобанке China Kadoorie.

Участников исследования анкетировали по их кулинарным привычкам, а затем отслеживали госпитализацию тяжелых глазных заболеваний с помощью ссылок на документы медицинского страхования.

Наблюдение продолжалось 10 лет – таким образом среди участников зарегистрировали 4877 случаев расстройств конъюнктивы, 13 408 катаракт, 1583 нарушения склер, роговицы глаза, радужной оболочки и цилиарного тела и 1534 случаи глаукомы.

Краткие выводы исследования:

Длительное использование твердого топлива для приготовления пищи на 32%, 17% и 35% повышало риски воспалений конъюнктивы, развития катаракты и нарушений тканей цилиарного тела соответственно, по сравнению с участниками, которые готовили на чистом топливе;

Разница в риске между различными видами используемого твердого топлива, (например, уголь против древесины) была небольшой;

Ученые не обнаружили связи между длительным использованием твердого топлива и повышенным риском глаукомы;

Участники, которые перешли от использования твердого к чистому топливу для приготовления пищи, имели меньший риск по сравнению с теми, кто не переходил. Люди, которые перешли, имели на 21%, 5% и 21% выше риск развития конъюнктивы, катаракты соответственно (то есть уменьшение рисков таки произошло).

По сравнению с теми, кто готовил пищу на чистом топливе (электричество или газ), потребители твердого топлива, как правило, были старше, женщинами, сельскими жителями, менее образованными, сельскохозяйственными работниками и постоянными курильщиками.

Повышенный риск могут вызывать высокие уровни мелкодисперсных твердых частиц (PM2. 5) и угарный газ, который может повредить поверхность глаз и вызвать воспаление,

– отметил один из авторов исследования.

Кроме того, сжигание древесины увеличивает риск травмирования глаз от искр или древесной пыли.

Ученые также предположили, что причиной отсутствия связи между использованием твердого топлива и риском развития глаукомы является то, что это, которые менее подвержены влиянию загрязняющих веществ в воздухе.