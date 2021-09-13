Каждый раз, когда вы испытываете стресс, в вашем организме формируется гормон кортизол. Со временем, можно иметь больший риск заболеть инсультом, инфарктом или сердечными заболеваниями. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Американской ассоциации сердца.
Внимание Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа
Стресс, депрессия, разочарование, гнев и негативный взгляд на жизнь не только делают нас несчастными, но и негативно влияют на наше здоровье и долголетие,
– сказал доктор Глен Левин.
По его словам, удалось проанализировать множество данных. Ученые пришли к выводу, что негативные факторы психологического здоровья, такие как стресс, явно связаны со многими факторами сердечно-сосудистых заболеваний.
Есть и хорошие новости
Хорошая новость заключается в том, что человек также может улучшить свое сердечно-сосудистое здоровье. Стоит только попробовать изменить мировоззрение на позитивное.
"Вы можете решить изменить свое мышление насчет этой стрессовой ситуации или установить границы – просто осознавая, что вы можете избежать того, чтобы этот стресс стал для вас токсичным", – сказала эксперт по управлению стрессом доктор Синтия Экрилл.
Детали исследования
- В новом исследовании приняли участие 412 взрослых с нормальным артериальным давлением.
- Их возраст составлял от 48 до 87 лет.
- В течение 13 лет ученые время от времени измеряли уровень гормона стресса – кортизола – в моче.
- Затем уровень гормонов сравнивали с любыми событиями, которые вызвали высокое кровяное давление, боли в сердце, сердечные приступы и операции.
Также исследователи проверяли наличие трех гормонов – норадреналина, адреналина и дофамина – которые регулируют работу вегетативной нервной системы и контролируют такие непроизвольные функции организма, как частота сердечных сокращений, кровяное давление и дыхание.
К теме Уровень стресса может быть признаком серьезной проблемы: когда начать беспокоиться
Рассмотрели и уровень кортизола, стероидного гормона, который выделяется организмом в ответ на острый стресс, например опасность.