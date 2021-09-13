Обнаружили связь между психическим благополучием и болезнями сердца

Пациенты часто называют стресс одной из основных причин ухудшения здоровья. Он также влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Каждый раз, когда вы испытываете стресс, в вашем организме формируется гормон кортизол. Со временем, можно иметь больший риск заболеть инсультом, инфарктом или сердечными заболеваниями. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Американской ассоциации сердца.

Внимание Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа

Стресс, депрессия, разочарование, гнев и негативный взгляд на жизнь не только делают нас несчастными, но и негативно влияют на наше здоровье и долголетие,

– сказал доктор Глен Левин.

По его словам, удалось проанализировать множество данных. Ученые пришли к выводу, что негативные факторы психологического здоровья, такие как стресс, явно связаны со многими факторами сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть и хорошие новости

Хорошая новость заключается в том, что человек также может улучшить свое сердечно-сосудистое здоровье. Стоит только попробовать изменить мировоззрение на позитивное.

"Вы можете решить изменить свое мышление насчет этой стрессовой ситуации или установить границы – просто осознавая, что вы можете избежать того, чтобы этот стресс стал для вас токсичным", – сказала эксперт по управлению стрессом доктор Синтия Экрилл.

Детали исследования

В новом исследовании приняли участие 412 взрослых с нормальным артериальным давлением.

Их возраст составлял от 48 до 87 лет.

В течение 13 лет ученые время от времени измеряли уровень гормона стресса – кортизола – в моче.

Затем уровень гормонов сравнивали с любыми событиями, которые вызвали высокое кровяное давление, боли в сердце, сердечные приступы и операции.

Также исследователи проверяли наличие трех гормонов – норадреналина, адреналина и дофамина – которые регулируют работу вегетативной нервной системы и контролируют такие непроизвольные функции организма, как частота сердечных сокращений, кровяное давление и дыхание.

К теме Уровень стресса может быть признаком серьезной проблемы: когда начать беспокоиться

Рассмотрели и уровень кортизола, стероидного гормона, который выделяется организмом в ответ на острый стресс, например опасность.

После того, как опасность исчезает, организм уменьшает выработку кортизола – но если человек постоянно подвергается стрессу, уровень кортизола может оставаться повышенным. Это в несколько раз увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний.