По данным исследования, проведенного в Катаре с 23 марта по 7 сентября 2021 года, эффективность препарата Moderna (mRNA-1273) составляет 73,1% в предотвращении инфицирования штаммом "Дельта". А вот против тяжелого течения и смерти – 96,1%.

К теме В Украину поступило почти 3 миллиона доз вакцины Moderna против коронавируса, но это еще не все

Moderna (mRNA-1273, Spikevax, COVID-19 vaccine Moderna) Это мРНК-вакцина разработанная фармацевтической компанией Moderna совместно с Центром исследований вакцин при Национальном институте аллергии и инфекционных болезней (NIAID), США.

По данным нескольких исследований, Spikevax является наиболее эффективной вакциной от заражения, симптоматического ковида, госпитализации, попадания в реанимацию и смерти.

Безопасность и эффективность одобрили ВОЗ, EMA и CDC. Это двухвалентный препарат, который дважды вводится с интервалом в 28 дней.

Препарат снова доступен в Украине.

Moderna – одна из четырех вакцин, доступных в Украине. Недавно ЮНИСЕФ доставил нам 2,9 миллиона доз в рамках программы COVAX.

Согласно данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании этим препаратом провакцинировались 1 102 042 украинца.