Оборудование кареты экстренной помощи

Краткий экскурс и осмотр оборудования, которое есть в карете "скорой", провел во время интервью 24 каналу врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич.

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Так, современная "скорая" – это реанимобиль класса С, который может перевозить пациентов без дыхания.

В салоне есть монитор пациента, который позволяет постоянно контролировать АД и насыщенность кислорода в крови.

Также в "скорой" есть дефибриллятор и ИВЛ-аппарат Siare, благодаря которому можно перевозить пациентов в критическом состоянии.

Дефибриллятор (слева) и ИВЛ-аппарат (справа) / Фото Анастасия Кушпит

Полную версию интервью с врачом Владимиром Ананевичем и его коллегами читайте в рамках проекта "Интервью24".

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Высокая температура – ​​не может быть причиной вызова "скорой"

К слову, чтобы уменьшить нагрузку на медиков экстренной медицинской помощи, вызывать "скорую" стоит только в оправданных случаях. В Минздраве предварительно тоже просили людей быть ответственными, ведь из-за большого количества звонков больные, наиболее нуждающиеся в помощи врача, могут просто умереть.

Так, в случае коронавирусной болезни врачей следует вызывать, если у больного есть следующие симптомы:

боли в грудной клетке;

признаки дыхательной недостаточности;

сатурация менее 92% (измерять пульсоксиметром).

Отметим, что в случае инфицирования коронавирусом пациент должен быть под наблюдением своего семейного врача.