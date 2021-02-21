Як простимулювати імунну систему і підготувати її до боротьби з можливими захворюваннями? Передусім здоровим способом життя, активністю та корисним раціоном. Бюджетним та ефективним способом зміцнення імунітету є також спеції.

Спеції додають в улюблені страви для смаку та головна перевага спецій – зміцнення імунітету. Ось 5 найкращих спецій, які допоможуть організму боротися з вірусами, інфекціями та запаленнями.

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Куркума

Куркума надає страві не тільки насичений смак, але й яскравий жовтий колір, і все завдяки куркуміну — потужному протизапальному з'єднанню, яке за своїми властивостями не поступається ібупрофену, але не має серйозних побічних ефектів.

Куркума – особливості Куркума — трав'яниста рослина сімейства імбирних — використовується в медицині вже понад 4500 років. Ця спеція досі залишається основними ліками проти шкірних захворювань, проблем з травленням і тілесного дискомфорту в аюрведичній медицині.

Активний інгредієнт, куркумін, підвищує антиоксидантну здатність організму, будучи високоефективним проти вільних радикалів. Дослідження на тваринах показали, що куркума пригнічує ріст грибків і пухлинних клітин.

Імбир

Пряність родом з Китаю містить хімічну речовину сесквітерпен, здатну пригнічувати реплікацію вірусів.

Протизапальні та антиоксидантні властивості імбиру контролюють процес старіння, сприяють травленню і мають потенціал в лікуванні дегенеративних та серцево-судинних захворювань.

Імбир також містить антимікробні сполуки, які допомагають при лікуванні інфекційних захворювань. Спеція має антибактеріальні, знеболювальні, загоювальні та тонізуючі властивості.



Спеції не лише роблять їжу смачною, а й корисною / Фото Unsplash

Часник

І хоч ця багаторічна рослина має специфічний запах, не варто її ігнорувати.

Британські вчені довели, що ризик захворіти на застуду в учасників, які вживали часник, знизився на 63%. Було також показано, що часникові добавки збільшують кількість антиоксидантних ферментів, на додаток до помітного зниження окисного стресу у людей з високим кров’яним тиском.

Кориця

Цю спецію отримують з кори дерева під назвою коричник цейлонський, а використовують у лікувальних цілях ще з часів стародавнього Єгипту.

Кориця може бути ефективною проти запальних процесів, допомагає запобігти інфекції та загоїти пошкоджені тканини. Спеція містить велику кількість поліфенолів. Деякі дослідження показали, що кориця може мати антидіабетичний ефект і допомагає знизити ризик серцевих захворювань.



Розмарин має дещо специфічний освіжаючий смак / Фото Unspalsh

Розмарин

Відомо, що ті, хто у великих кількостях використовували розмарин в кулінарії, не тільки доживали до 100 років, а й не мали хвороб серця та Альцгеймера.

Крім того, розмарин має властивості, які зміцнюють імунітет. Розмарин належить до натуральних антибіотиків, бо містить фітохімічні речовини — кислоти, які надають підтримку для імунітету.

Завдяки іншим хімічним сполукам розмарин нейтралізує вільні радикали, попереджаючи окислювальний стрес і пошкодження клітин.