Глава государства отметил, что они не умирают на улицах, как это бывало в других государствах. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 26 ноября.

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Они, к сожалению, иногда обращаются в последний момент. За день до смерти, когда они уже лежат дома или когда прошли период, что им можно было помочь, или вообще не обращаются,

– сказал президент.

По его словам, у нас большое количество людей, в этих статистиках, болеет другими болезнями и на момент их смертей идет проверка и говорят, что у них кроме этого был COVID-19.

Владимир Зеленский не исключает, что ошибки в статистике смертности в меньшую сторону возможны.

Обратите внимание! В Украине 25 ноября 2021 года от коронавируса умерли 628 пациентов.

Ситуация с COVID-19 в Украине