Назвали фактор, который влияет на риск возникновения деменции больше, чем возраст

Согласно новому исследованию, люди без факторов риска деменции, таких, как курение, диабет или потеря слуха, имеют одинаковое состояние здоровья мозга, как и люди, которые на 10 – 20 лет моложе них.

Исследование показало, что один фактор риска деменции может снизить когнитивные функции на эквивалент до трех лет старения.

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Факторы образа жизни могут быть важнее, чем возраст, в определении уровня когнитивных функций человека. Это прекрасная новость, поскольку вы можете многое сделать, чтобы изменить эти факторы, например, контролировать диабет, устранить потерю слуха и бросить курить,

– рассказала доктор Аннализ Лаплум, докторант Исследовательского института Ротмана (RRI) Baycrest.

Как происходило исследование

Исследование является одним из первых, в котором рассматриваются факторы риска развития деменции, связанные с образом жизни. Большинство исследований такого характера рассматривают средний и пожилой возраст, но в этом исследовании включили данные участников в возрасте от 18 лет и обнаружили, что факторы риска оказывают негативное влияние на когнитивные показатели во всех возрастных группах.

Исследование включало данные 22 117 человек в возрасте от 18 до 89 лет, прошедших оценку здоровья мозга Cogniciti, разработанную Baycrest. Участники проходили тест у себя дома, перейдя на сайт Cogniciti. Выполнение теста занимает около 20 минут и состоит из базовой анкеты и четырех когнитивных задач.

Ученые исследовали продуктивность участников в тестах на память и внимание, а также то, как на это повлияли восемь факторов риска развития деменции: низкое образование, потеря слуха, черепно-мозговая травма, злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами, гипертония, курение (теперь или в течение последних четырех лет), диабет и депрессия.

Образ жизни влияет на риск деменции

Каждый фактор приводил к снижению когнитивных способностей на три года старения, при этом каждый дополнительный фактор вносил одинаковое понижение. Например, наличие трех факторов риска может привести к снижению когнитивных способностей, эквивалентному девятилетней старости. Влияние факторов риска усиливалось с возрастом, как и количество факторов риска, имевшихся у людей.