В новой работе ученые сравнили влияние на кишечник средиземноморской диеты (в которой доминирует растительная пища) и западной (с меньшим количеством растительных продуктов, большим количеством мяса, жиров, легкоусвояемых углеводов). Участники исследования – 18 молодых здоровых мужчин – по две недели следовали одной из этих диет с двухнедельным перерывом.

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Влияние растительной пищи на количество кала

Ученые обнаружили, что при каждом стиле питания люди ходили в туалет примерно одинаковое количество раз. Однако у людей со средиземноморской диетой количество кала было в два раза больше, чем при западной диете. Растительная пища способствует росту определенных типов бактерий в кишечнике. Эти бактерии расщепляют клетчатку в растениях, чтобы обеспечивать себя пищей. Кроме непереваренной клетчатки и воды, часть массы составляют бактерии.

Газообразование может свидетельствовать о правильном питании

Участники исследования фиксировали, сколько раз в день у них были газы, используя карманный счетчик. В среднем они это делали в семь раз чаще, когда придерживались средиземноморской диеты.

При растительной диете объем кишечных газов увеличивается вследствие водорода, метана и углекислого газа, не имеющих запаха. Запах появляется, благодаря сероводороду, который образуется в результате расщепления белков.

Полезные бактерии

Авторы исследования провели анализ фекалий участников исследования. Оказалось, что растительная диета стимулирует развитие бактерий Agathobaculumand anaerostipes и Agathobaculum butyriciproducens. Они принадлежат к полезным бактериям, потому что вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье кишечника и всего организма. Попадая в кровь, они оказывают защитное действие на сердце, предотвращают развитие сахарного диабета и способствуют нормализации уровня холестерина.