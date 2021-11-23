Дело в том, что коронавирус вызывает нарушение функции свертывания крови, которая приводит к образованию тромбов. В Минздраве назвали основные признаки, симптомы и факторы риска тромбоза.
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Что такое тромбоз
Тромбоз – это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В зависимости от места их образования, тромбоз может быть:
- венозный;
- артериальный.
Чаще всего тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА).
Факторы риска образования тромбов
- курение;
- употребление противозачаточных таблеток;
- варикозное расширение вен;
- малоподвижный образ жизни;
- ожирение;
- беременность;
- употребление алкоголя.
Кроме того, к факторам образования тромбов относится длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.
- боль и/или чувствительность в икре или бедре;
- отек ноги стопы или лодыжки;
- покраснение и / или заметное изменение цвета тела.
Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и/или потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.
"В любом случае, тромбоз у больных на COVID-19 – весьма распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека. Не медлите, запишитесь на прививки и защитите себя и близких от COVID-19 и его последствий", – отметили в Минздраве.
Выбрать ближайший пункт прививок или центр массовой вакцинации можно:
- на сайте https://list.covid19.gov.ua/;
- по телефону 0 800 60 20 19.