Дело в том, что коронавирус вызывает нарушение функции свертывания крови, которая приводит к образованию тромбов. В Минздраве назвали основные признаки, симптомы и факторы риска тромбоза.

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Что такое тромбоз

Тромбоз – это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В зависимости от места их образования, тромбоз может быть:

венозный;

артериальный.

Чаще всего тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА).

Внимание! Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА потенциально могут привести к смерти.

Факторы риска образования тромбов

курение;

употребление противозачаточных таблеток;

варикозное расширение вен;

малоподвижный образ жизни;

ожирение;

беременность;

употребление алкоголя.

Кроме того, к факторам образования тромбов относится длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.

Симптомы тромбоза боль и/или чувствительность в икре или бедре;

отек ноги стопы или лодыжки;

покраснение и / или заметное изменение цвета тела.

Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и/или потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

"В любом случае, тромбоз у больных на COVID-19 – весьма распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека. Не медлите, запишитесь на прививки и защитите себя и близких от COVID-19 и его последствий", – отметили в Минздраве.

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