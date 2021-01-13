Исследователи из США обнаружили, что общение с котами помогает детям с аутизмом улучшить эмпатию и снизить тревожность.

Исследования показывают, что детям с аутизмом полезно общаться с собаками. Ученые из Исследовательского центра взаимодействия человека и животных, Колледжа ветеринарной медицины, Университета Миссури и Института старения Бенджамина Роуза (США) выяснили, насколько полезным для детей с этим расстройством является общение с котами. Исследование опубликовано в журнале Pediatric Nursing.

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Ученые наблюдали за семьями, воспитывающими детей с аутизмом в возрасте от 6 до 14 лет. Ни у одной из семей не было котов и ученые анализировали обычное поведение детей на протяжении 18 недель. Затем семьям дали на передержку по 1 коту со спокойным темпераментом, после чего за семьями наблюдали еще 18 недель.

В течение всего исследования ученые оценивали социальные навыки, уровень беспокойства и тревожности детей, а также их (и родителей) приверженность к животным.

Результаты эксперимента:

После того, как в доме появлялась кошка, дети демонстрировали более высокий уровень эмпатии и меньшую тревожность.

У мальчиков реже возникало проблемное поведение, они стали менее гиперактивными и невнимательными.

Родители сообщили, что дети сильно привязывались к воспитанникам. Более того, связь с животным формировалась сразу после того, как в доме появлялся кот. По мере роста этой связи уровень тревожности ребенка снижался.

Мы обнаружили, что главное преимущество этих животных-компаньонов – их безоговорочное принятие. Некоторые дети с аутизмом могут иметь сенсорные проблемы или быть чувствительными к воздействию громких звуков, а кошка подходящая кандидатура, которая утешает с помощью своего успокаивающего присутствия,

– рассказала ведущая автор исследования Гретхен Карлайл.

Поскольку не все семьи с детьми с аутизмом могут завести собаку, компаньон в виде кота может стать хорошей альтернативой.