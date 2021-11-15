Известно, что злоумышленники работали в Киеве, во Львовской и Ровенской областях. По всем разоблаченным фактам открыли уголовные производства.

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Отмечается, что в клиентской базе одной лишь киевской "ячейки" фальсификаторов было 6 тысяч человек. Благодаря им злоумышленники получили почти 10 миллионов гривен дохода.



Мошенники изготавливали поддельные сертификаты вакцинации / Фото СБУ

К слову, недавно в правительстве заговорили о введении так называемой "ковидной амнистии". То есть, людям, которые подделали сертификат о вакцинации, могут предоставить возможность сделать прививку.

Кроме того, полиция предлагает владельцам поддельных сертификатов и возможность избежать наказания. Для этого им нужно самим признаться и сообщить правоохранителям о подделке.

Наказание за использование поддельных сертификатов: