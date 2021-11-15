"Обслужили" более 10 тысяч украинцев: разоблачили 3 сети продажи фейковых COVID-сертификатов
Источник:СБУ
СБУ разоблачила 3 крупные сети по изготовлению фейковых COVID-сертификатов. Мошенники успели их продать более чем 10 тысячам человек.
Известно, что злоумышленники работали в Киеве, во Львовской и Ровенской областях. По всем разоблаченным фактам открыли уголовные производства.
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Отмечается, что в клиентской базе одной лишь киевской "ячейки" фальсификаторов было 6 тысяч человек. Благодаря им злоумышленники получили почти 10 миллионов гривен дохода.
Мошенники изготавливали поддельные сертификаты вакцинации / Фото СБУ
К слову, недавно в правительстве заговорили о введении так называемой "ковидной амнистии". То есть, людям, которые подделали сертификат о вакцинации, могут предоставить возможность сделать прививку.
Кроме того, полиция предлагает владельцам поддельных сертификатов и возможность избежать наказания. Для этого им нужно самим признаться и сообщить правоохранителям о подделке.
Наказание за использование поддельных сертификатов:
- Использование поддельных документов о вакцинации не только представляет угрозу для тех, кто вас окружает, но и влечет за собой уголовную ответственность.
- За использование подделки грозит штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет.
- А вот те, кто сами подделывают сертификаты, могут загреметь за решетку на 5 лет. Более того, наказание за такие подделки планируют сделать более жестким.