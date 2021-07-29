Обсуждали загадку происхождения коронавируса: Блинкен встретился с главой ВОЗ
Источник:твиттер Блинкена
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом в Кувейте, в Азии. Они обсудили дальнейшие планы изучения происхождения коронавируса SARSr-CoV-2.
Блинкен подчеркнул, что США поддерживает планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований о происхождении COVID-19. В частности, в Китае.
К теме Мир может никогда не узнать происхождение коронавируса, – глава ЦРУ
Как известно, в КНР отказались от дополнительных проверок лабораторий и рынков на своей территории. Они сказали, что не будут помогать ведомству. Это осудили в США.
На встрече с генеральным директором Тедросом мы обсудили спасение жизней, как остановить эту пандемию и улучшить глобальную безопасность здоровья. США поддерживает ВОЗ,
– написал госсекретарь США.
В заявлении Госдепартамента США говорится о том, что Блинкен подчеркнул необходимость того, чтобы следующий этап расследования пандемии был "своевременным, основанным на фактах, прозрачным, управляемым экспертами и свободным от вмешательства".
Он подчеркнул важность объединения международного сообщества по этому вопросу, которое вызывает критическую обеспокоенность.
Исследования о происхождении коронавируса
- Как известно, первые случаи COVID-19 зарегистрировали в городе Ухань в декабре 2019 года. Китай неоднократно отвергал теории о том, что вирус просочился из одной из его лабораторий.
- Только в январе 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Китай, а в частности Уханьский институт вирусологии.
- В отчете они отметили, что, вероятно, вирус от диких животных передался человеку. Сказали, что утечка из Института маловероятна.
- Однако в США подчеркнули, что власти Китая не дали ученым проверить некоторую информацию.
- В мае 2021 года президент США Джо Байден поручил спецслужбам усилить поиск источника. Результаты просили обнародовать до сентября.
- Глава ВОЗ также заявлял, что вопрос утечки из WIV рано исключать.