Обсуждали загадку происхождения коронавируса: Блинкен встретился с главой ВОЗ

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом в Кувейте, в Азии. Они обсудили дальнейшие планы изучения происхождения коронавируса SARSr-CoV-2.

Блинкен подчеркнул, что США поддерживает планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований о происхождении COVID-19. В частности, в Китае.

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Как известно, в КНР отказались от дополнительных проверок лабораторий и рынков на своей территории. Они сказали, что не будут помогать ведомству. Это осудили в США.

На встрече с генеральным директором Тедросом мы обсудили спасение жизней, как остановить эту пандемию и улучшить глобальную безопасность здоровья. США поддерживает ВОЗ,

– написал госсекретарь США.

В заявлении Госдепартамента США говорится о том, что Блинкен подчеркнул необходимость того, чтобы следующий этап расследования пандемии был "своевременным, основанным на фактах, прозрачным, управляемым экспертами и свободным от вмешательства".

Он подчеркнул важность объединения международного сообщества по этому вопросу, которое вызывает критическую обеспокоенность.

Исследования о происхождении коронавируса