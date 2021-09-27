24 сентября следователи Главного управления Нацполиции в области провели обыски в служебных кабинетах одного из лечебных учреждений Житомира и ряде аптечных пунктов. Оказалось, что в схему был вовлечен заведующий одного из отделений больницы.

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Кроме этого, к реализации схемы он привлек свою коллегу. Об этом говорится в собранных показаниях досудебного расследования.

Как организовали схему: предварительная информация

Медики назначали препараты реальным больным, которые проходили противоопухолевую терапию, но не выдавали их пациентам.

Впоследствии лекарства по документам списывали, а в реальности продавали их представителям частных аптечных сетей в нескольких областях Украины по значительно заниженным ценам.

Согласно имеющейся информации, такая схема действовала по крайней мере на протяжении последних полгода, ежемесячно обеспечивая доход организаторам в размере около полумиллиона гривен.

В служебных кабинетах врачей и в аптечных пунктах провели обыски. Из автомобиля одного из участников преступной схемы изъяли почти полмиллиона гривен наличных и очередную партию лекарств (50 пачек дорогого противоопухолевого препарата).



Лекарства, которые должны были выдавать онкобольным пациентам бесплатно / Фото Национальная полиция

Какое наказание "светит" злоумышленникам

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников противоправной деятельности.

Правонарушителям предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (3 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).