Как обычная жвачка после операции на сердце может помочь быстрее выздороветь

Простая жевательная резинка после операции на сердце может помочь пациентам чувствовать себя лучше. В частности, облегчить проблемы с кишечником.

Она даст старт пищеварительному тракту. Также потенциально можно будет выписывать пациентов из больниц раньше. Это первое такое исследование, которое выясняет влияние "фиктивного кормления" на выздоровление пациентов.

Внимание Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа

Жевательная резинка и кардиохирургия

"Ранее не было опубликованных других исследований, посвященных использованию жевательной резинки у пациентов с кардиохирургией. Но мы обнаружили, что это может ускорить возвращение функции кишечника", – сказала доктор медицины Сириван С. Сенг.

Да, это простое в реализации вмешательство можно использовать почти со всеми пациентами в послеоперационном режиме.

Как проводили исследования

Ученые изучали пациентов из медицинского центра Крозер-Честер, которые получили плановую операцию на открытом сердце, замену аортального клапана или восстановление/замену митрального клапана.

В одну группу входил 341 пациент, который проходил операцию с 2017 по 2020 год и после операций жевал резинку без сахара.

Вторая группа, которая включала 496 пациентов, перенесла подобные операции на сердце между 2013 и 2016 годами, но не жевала жвачку после своих процедур.

Исследование показало, что только у 2 пациентов, которые жевали резинку (0,59%), подтвердили послеоперационную подвздошную кишку (отсутствие нормальных сокращений мышц у кишечника, что приводит к скоплению и потенциальное засорение пищевого материала).

Тогда как у 17 пациентов в группе жевательных десен (3,43%) развилась эта проблема.

Это короткое прекращение работы пищеварительной системы является одним из самых распространенных осложнений после операции на сердце, которое случается примерно у 5,5% пациентов. Может привести к спазмам в животе, вздутию живота, тошноте, рвоте, запорам.

Но считается, что жевательная резинка стимулирует работу кишечника, заставляя его поверить, что пища поступает. Это известно как "фиктивное кормление" – любая процедура, имитирующая нормальное потребление пищи, но еда и напитки на самом деле не перевариваются или не всасываются.

Интересно Осенняя депрессия: как избежать и побороть

По мнению исследователей, послеоперационное жевание резинки является эффективным и недорогим вмешательством, которое помогает улучшить самочувствие пациентов после операции.