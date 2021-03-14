Израильские ученые оценили влияние приема низких доз аспирина среди более чем 10 тысяч людей и выяснили, что аспирин предотвращает инфицирование, а если и болеют, то быстрее выздоравливают.

Кроме противовоспалительных эффектов аспирин обладает способностью модулировать врожденные и приобретенные иммунные реакции и помогает организму бороться с некоторыми вирусными инфекциями.

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В новой работе ученые изучали, могут ли низкие дозы аспирина – 75 мг, что принимают в целях профилактики, повлиять на вероятность инфицирования COVID-19 и течение заболевания.

Как проводили исследования

Команда проанализировала данные 10 477 человек, которые прошли тесты на COVID-19 в период с февраля по июнь 2020 года.

Оказалось, что прием аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на 30% снижал вероятность инфицирования.

Количество больных среди тех, кто принимал аспирин, снизилось. Кроме того, участники болели на 2-3 дня меньше и выздоравливали быстрее.

Перспектива открытия

Исследователи считают, что необходимо повторить исследование на большей выборке с участием людей из разных стран, чтобы подтвердить пользу лекарства для профилактики коронавируса.

В конце прошлого года в Великобритании анонсировали проведение клинических исследований с применением аспирина в дозировке 150 мг для профилактики COVID-19, однако результаты пока не опубликованы.