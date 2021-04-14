Обычный черный фосфор убивает до 99% микробных клеток
Австралийские ученые обнаружили, что черный фосфор обладает мощными противомикробными и противогрибковыми свойствами. Он сам исчезает и не накапливается в организме.
Источник:ACS Applied Materials & Interfaces
Ученые из университета Мельбурна королевского технологического института (RMIT) показали необычные свойства черного фосфора. Оказалось, что он обладает мощными антибактериальными свойствами.
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Исследователи протестировали действие тонкого покрытия из черного фосфора на 5 распространенных видах бактерий (в частности на устойчивых к метициллину стафилококках MRSA) и на 5 видах грибков (в том числе на Candida auris, которые вызывают кандидоз).
Результаты исследования
- Оказалось, что на черном фосфоре 99% микробных клеток погибают до 2 часов.
- Этот эффект проявляется уже даже тогда, когда нанесено всего несколько нанограмм вещества. Ученые связывают это с активным окислением фосфором клеточных структур.
- Во время исследований на мышах и на культуре человеческих клеток ученые не обнаружили токсического действия на метаболизм.
- Кроме этого, фосфорное покрытие быстро деградировало и полностью распадалось в течение суток.
Исследователи считают, что покрытие из черного фосфора достаточно перспективное. Ведь его можно наносить лишь на некоторое время. А тот, соответственно, будет распадаться после того, как выполнит свою задачу. И не будет накапливаться в организме.
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