Ученые проверили эффективность вакцин Moderna и Pfizer против новых штаммов коронавируса – обе показали снижение уровня антител. Снижение иммунного ответа зафиксировали, в частности к штамму N501Y, который пока считается самым заразным.

Поэтому, ученые из Рокфеллеровского университета пришли к выводу, что вакцины, скорее всего, придется обновлять по мере распространения вариантов с мутациями. Результаты исследования опубликованы в виде препринта на bioRxiv. О выводах работы пишет Nature.

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Коротко о мутации

Сейчас известно несколько мутаций SARS-CoV-2, которые быстро распространяются в разных странах, а в некоторых регионах начинают доминировать.



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Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что эти мутации более смертельные опасны для людей, однако в США и Европе резко возросла смертность от коронавируса несмотря на старт вакцинации, а в Великобритании и Германии участились новые случаи инфицирования именно мутированными версиями коронавируса.

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Как тестировали вакцины против новых штаммов

Ученые из Рокфеллеровского университета протестовали динамику иммунного ответа у 20 добровольцев после вакцинации.

В исследовании участвовали мужчины и женщины после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer.

Уровень антител, способных блокировать SARS-CoV-2, оценивали по крови через 8 недель после второго введения вакцины.

Результаты эксперимента

Первые результаты показали, что некоторые нейтрализующие антитела хорошо реагировали на широко распространенные штаммы вируса, а также на определенные мутировавшие версии вируса.

Важные выводы: У всех добровольцев уровень был эквивалентен уровню антител людей, переболевших COVID-19.

Однако другие антитела были лишь на треть эффективными для нейтрализации мутировавшего SARS-CoV-2.

Какие мутации оценивали ученые

Ученые исследовали ответ иммунного действия на варианты E484K и N501Y или комбинацию K417N, E484K и N501Y (характерные для британских и бразильских мутаций).

Исследователи определили такую ​​разницу иммунного ответа значительной. В то же время ученые до сих пор не знают, какой именно уровень антител необходим для защиты от COVID-19.

Справка: Первой серьезной мутацией стал штамм N501Y, который обнаружили в Великобритании в декабре прошлого года. Вслед мутации обнаружили и в других странах, а впоследствии сообщили и о других мутациях, в частности в ЮАР и Германии.

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