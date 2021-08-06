Развитие психопатических черт личности вызывает заниженная способность сопереживать другим. Первые звоночки психопатии: бессердечие, эгоцентричность, лживость, склонность к манипуляциям, бедная и поверхностная эмоциональная жизнь.

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Все эти черты нередко приводят к преступлениям. Но, несмотря ни на что, иногда эти свойства характера позволяют добиться успеха в определенных отраслях.

Психологи из Испании провели метаанализ имеющихся данных о количестве психопатов в обществе, тюрьмах и разных профессиях.

Как проводилось исследование

Мария Гарсиа-Вера вместе с коллегами из мадридского Университета Комплутенсе проанализировали данные по этой теме в базах публикаций PsycInfo, MEDLINE и PSICODOC.

Исследователи нашли 15 соответствующих статей, общая выборка которых составила почти 11,5 тысячи участников. С помощью регрессионного анализа удалось рассмотреть влияние различных факторов на частоту зарождения психопатических черт: рода деятельности, пола, страны проживания и тому подобное.

У кого чаще всего проявляются признаки психопатии