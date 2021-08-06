Развитие психопатических черт личности вызывает заниженная способность сопереживать другим. Первые звоночки психопатии: бессердечие, эгоцентричность, лживость, склонность к манипуляциям, бедная и поверхностная эмоциональная жизнь.
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Все эти черты нередко приводят к преступлениям. Но, несмотря ни на что, иногда эти свойства характера позволяют добиться успеха в определенных отраслях.
Психологи из Испании провели метаанализ имеющихся данных о количестве психопатов в обществе, тюрьмах и разных профессиях.
Как проводилось исследование
Мария Гарсиа-Вера вместе с коллегами из мадридского Университета Комплутенсе проанализировали данные по этой теме в базах публикаций PsycInfo, MEDLINE и PSICODOC.
Исследователи нашли 15 соответствующих статей, общая выборка которых составила почти 11,5 тысячи участников. С помощью регрессионного анализа удалось рассмотреть влияние различных факторов на частоту зарождения психопатических черт: рода деятельности, пола, страны проживания и тому подобное.
У кого чаще всего проявляются признаки психопатии
- Гораздо чаще признаки психопатии были у мужчин (7,9%), чем у женщин (2,9%), а также у работников различных организаций, чем в выборках по месту проживания или обучения.
- Среди руководителей, менеджеров по закупкам и маркетологов число психопатов оценили в 12,9%, среди студентов – 8,1%, а в выборках населения в целом – всего 1,9%.
- По данным одного из исследований, проведенных в Великобритании, чаще всего психопатические проявления наблюдаются у директоров компаний, юристов, теле- и радиоведущих, менеджеров по продажам и хирургов.
- Гораздо чаще, чем в обычной жизни, психопаты встречаются среди заключенных: 15–25% мужчин и 10 – 12% женщин. Интересно, что среди европейских заключенных эти черты проявляются реже, чем среди североамериканских.