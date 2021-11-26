Штамм коронавируса B.1.1.529 в Бельгии
Об этом сообщил министр здравоохранения Бельгии Фрэнк Ванденбруке. По его словам, вирус обнаружили у невакцинированного человека, который получил положительный результат 22 ноября.
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У пациента появились симптомы заражения через 11 дней после поездки в Египет через Турцию. Кроме этого в стране анализируют два образца COVID-19, чтобы установить, являются ли они новым вариантом коронавируса, который впервые обнаружили в Южной Африке.
Пока Бельгия является единственной европейской страной, подтвердившей случай заражения вариантом коронавируса B. 1.1.529.
Что известно о новом штамме коронавируса
- Его идентифицировали 23 ноября в Южной Африке.
- В спаечном белке нового варианта недуга – 32 мутации, это вдвое больше, чем у штамма Дельта.
- Таким образом может возникнуть проблема с иммунным ответом организма.
- ЕС может приостановить авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма.
- В Израиле тоже обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529.
- Пока выявили всего 77 случаев инфицирования этим вариантом. Но эксперты беспокоятся, что это только зафиксированные пациенты, а реальное количество может быть значительно больше.