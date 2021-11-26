Очень быстро распространяется: африканский штамм коронавируса нашли в еще одной стране

В Бельгии подтвердили один случай заболевания новым вариантом COVID-19. Вирус обнаружили у человека, который приехал из-за границы.

Штамм коронавируса B.1.1.529 в Бельгии

Об этом сообщил министр здравоохранения Бельгии Фрэнк Ванденбруке. По его словам, вирус обнаружили у невакцинированного человека, который получил положительный результат 22 ноября.

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У пациента появились симптомы заражения через 11 дней после поездки в Египет через Турцию. Кроме этого в стране анализируют два образца COVID-19, чтобы установить, являются ли они новым вариантом коронавируса, который впервые обнаружили в Южной Африке.

Пока Бельгия является единственной европейской страной, подтвердившей случай заражения вариантом коронавируса B. 1.1.529.

Что известно о новом штамме коронавируса