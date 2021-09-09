Симптомы могут проявляться впоследствии
Киевская педиатр Анна Горбань рассказала, что обычно у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых, но через 2 – 3 недели могут появиться редкие симптомы и осложнения.
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Он очень коварный, первый пациент поразил меня нестыковкой всех симптомов. Сложность была в том, что родители не знали о перенесенном сыном COVID-19
– отметила врач.
Рассказывая об этом случае, врач рассказала, что после того, как у ребенка обнаружили антитела и стало понятно о перенесенном коронавирусе 2 – 3 недели назад, то из симптомов родители вспомнили только повышение температуры на несколько часов, с которым справились самостоятельно, без жаропонижающих.
Другие осложнения коронавируса у детей
Также врач рассказала, что через 2 – 3 недели могут возникать и бактериальные воспаления, вплоть до сепсиса.
Об этой форме осложнения, к сожалению, мало говорят. Девочка, моя пациентка, переболела COVID-19 легко, а через 2 недели у нее возникла ангина, которая спровоцировала септическое состояние,
– рассказала педиатр.
И добавила, что ребенка доставили в больницу уже тогда, когда она потеряла сознание. Медики обнаружили у нее сепсис, и лечили более двух недель.
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