Очень коварный: врач описала опасные осложнения штамма Дельта у детей

Новый штамм более заразный, и его симптомы отличаются от обычного COVID-19. В частности, вариант Дельта может вызвать у детей мультисистемный воспалительный синдром, который очень опасен.

Симптомы могут проявляться впоследствии

Киевская педиатр Анна Горбань рассказала, что обычно у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых, но через 2 – 3 недели могут появиться редкие симптомы и осложнения.

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Он очень коварный, первый пациент поразил меня нестыковкой всех симптомов. Сложность была в том, что родители не знали о перенесенном сыном COVID-19

– отметила врач.

Рассказывая об этом случае, врач рассказала, что после того, как у ребенка обнаружили антитела и стало понятно о перенесенном коронавирусе 2 – 3 недели назад, то из симптомов родители вспомнили только повышение температуры на несколько часов, с которым справились самостоятельно, без жаропонижающих.

Другие осложнения коронавируса у детей

Впрочем, уже потом у этого ребенка "посыпались" все: пострадали почки, сосуды, случались панические атаки. Сильно воспалился кишечник, ничем не снималась боль в животе, прыгало давление.

Также врач рассказала, что через 2 – 3 недели могут возникать и бактериальные воспаления, вплоть до сепсиса.

Об этой форме осложнения, к сожалению, мало говорят. Девочка, моя пациентка, переболела COVID-19 легко, а через 2 недели у нее возникла ангина, которая спровоцировала септическое состояние,

– рассказала педиатр.

И добавила, что ребенка доставили в больницу уже тогда, когда она потеряла сознание. Медики обнаружили у нее сепсис, и лечили более двух недель.

У детей такие же риски заболеть коронавирусом, что и взрослые, но у них могут не проявляться при этом никакие симптомы.

Антитела к SARS-CoV-2 появляются в период от 1 до 4 недель.

Выводы опубликовали в медицинском журнале JAMA

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