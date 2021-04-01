В больнице Харькова за неделю от осложнений в результате коронавируса умерли 2 несовершеннолетних. Сейчас в реанимации находятся 4 детей, они в очень тяжелом состоянии.

По словам медиков, дети в последнее время начали болеть COVID-19 чаще. Кроме того, они переносят болезнь тяжелее.

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В реанимации больницы Харькова – 4 детей

По словам директора Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, по состоянию на 1 апреля в Харьковской детской инфекционной больнице находятся 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

На сегодня в отделении интенсивной терапии находится 4 детей. Двое – на искусственной вентиляции легких, двое – на увлажненном кислороде,

– рассказал Кухар.

По его словам, дети в "очень тяжелом состоянии".

Кроме того, в течение недели в городе от осложнений в результате коронавируса умерли 2 несовершеннолетних.

Справка. По состоянию на 1 апреля на Харьковщине коронавирус подтвердили уже у 104 424 человек, за последние сутки – у 620. От начала эпидемии выздороветь удалось 286 85 местным жителям, к сожалению, умерли – 1 980.

Первая детская смерть от COVID-19 на Харьковщине