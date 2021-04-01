"Очень тяжелые": в больнице Харькова в реанимации находятся 4 детей с COVID-19
В больнице Харькова за неделю от осложнений в результате коронавируса умерли 2 несовершеннолетних. Сейчас в реанимации находятся 4 детей, они в очень тяжелом состоянии.
Источник:ТСН
По словам медиков, дети в последнее время начали болеть COVID-19 чаще. Кроме того, они переносят болезнь тяжелее.
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В реанимации больницы Харькова – 4 детей
По словам директора Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, по состоянию на 1 апреля в Харьковской детской инфекционной больнице находятся 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали коронавирус.
На сегодня в отделении интенсивной терапии находится 4 детей. Двое – на искусственной вентиляции легких, двое – на увлажненном кислороде,
– рассказал Кухар.
По его словам, дети в "очень тяжелом состоянии".
Кроме того, в течение недели в городе от осложнений в результате коронавируса умерли 2 несовершеннолетних.
Первая детская смерть от COVID-19 на Харьковщине
- Ранее в одной из харьковских больниц умер 11-летний подросток из села Ватутино.
- У него диагностировали COVID-19 и герпесвирусную инфекцию. Медики подтвердили, что это первый летальный детский случай от коронавируса в области.
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