"Очень вероятно": В ЕС отреагировали, на нужность третьей дозы вакцины

В Европейском союзе не исключают ревакцинацию третьей дозой вакцины против коронавируса. Так называемая бустерная вакцина нужна в случае мутации вируса.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что сейчас нет доказательств того, что потребуется третья бустерная доза. В то же время СМИ сообщают со ссылкой на источники в ЕС другое – сценарий ревакцинации бустерной вакциной "очень вероятен".

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Тот же источник не исключает возможности третьей дозы против COVID-19 даже в 2021 году, в зависимости от мутации различных штаммов коронавируса.

Все ради защиты против мутаций

Вероятно, фармацевтическая компания Pfizer скоро обратится к EMA с просьбой о получении третьей бустерной дозы вакцины, которая, по ее словам, может обеспечить в 10 раз больше защиту.

Темпы вакцинации в мире

Европейская комиссия уже заключила соглашение с компанией на закупку 1,8 миллиарда доз к 2023 году.

По последним данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, сейчас по крайней мере первой дозой в странах ЕС привиты почти 64% взрослых, а завершили курс прививки – 44%.

Подробно о бустерной вакцине

Результаты исследований показали, что бустерная доза Pfizer, которую вводили через 6 месяцев после второй прививки, увеличивает количество антител в 5 – 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.

СМИ также сообщали, что представители фармкомпании Pfizer в ближайшие дни могут объявить чиновникам правительства США о необходимости введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для более устойчивого иммунитета.

В то же время сегодня, 12 июля, главный инфекционный врач США Энтони Фаучи сообщил, что сейчас в США таки не будут рекомендовать делать третью дозу вакцины от коронавируса. Впрочем, рекомендации могут изменить.

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