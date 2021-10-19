Ситуация с пандемией становится все напряженнее. Это подтвердил и начальник управления здравоохранения Хмельницкого городского совета Борис Ткач.
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"Тем, кто не заботится о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его. Это при том, что сегодня больных принимает инфекционная больница (она уже заполнена)", – отметил Ткач.
Он опубликовал фото ковидного приемного отделения Хмельницкой городской больницы 18 октября 2021 года. Очередь из машин выстроилась в 19:15.
Скорые в Хмельницком / Фото Бориса Ткача
Мест для больных катастрофически не хватает
Согласно статистике СНБО, в Хмельницкой инфекционной больницы из 200 COVID-кроватей занято 197.
Также больных коронавирусом госпитализировали в Хмельницкую городскую больницу. Однако и она уже переполнена. В отделении интенсивной терапии свободных мест уже нет. Также начали госпитализацию ковидних больных в перинатальный центр.
По информации ОГА, в Хмельницкой области, по состоянию на конец дня понедельника, 18 октября, больных с COVID-19 принимают 18 медицинских учреждений, однако они заполнены почти на 63%. Активных больных в области более 9 тысяч, а 1087 из них – дети.
Текст поста Бориса Ткача:
Тем, кто не заботится о своем здоровье и здоровье своих родных и близких ...
Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его ...
Фото "ковидного" приемного отделения Хмельницкой городской больницы 18.10.21 г.. В 19:15.
PS. Это при том, что сегодня больных принимает инфекционная больница (она уже заполнена).