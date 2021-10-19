Ситуация с пандемией становится все напряженнее. Это подтвердил и начальник управления здравоохранения Хмельницкого городского совета Борис Ткач.

К теме Ситуация с COVID-19 сложная и в Хмельницком: кровати инфекционной больницы заполнены на 99%

"Тем, кто не заботится о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его. Это при том, что сегодня больных принимает инфекционная больница (она уже заполнена)", – отметил Ткач.

Он опубликовал фото ковидного приемного отделения Хмельницкой городской больницы 18 октября 2021 года. Очередь из машин выстроилась в 19:15.

Скорые в Хмельницком / Фото Бориса Ткача

Справка. В Хмельницкой области за последние сутки, 18 октября, коронавирусом заболел 301 житель.

Мест для больных катастрофически не хватает

Согласно статистике СНБО, в Хмельницкой инфекционной больницы из 200 COVID-кроватей занято 197.

Также больных коронавирусом госпитализировали в Хмельницкую городскую больницу. Однако и она уже переполнена. В отделении интенсивной терапии свободных мест уже нет. Также начали госпитализацию ковидних больных в перинатальный центр.

По информации ОГА, в Хмельницкой области, по состоянию на конец дня понедельника, 18 октября, больных с COVID-19 принимают 18 медицинских учреждений, однако они заполнены почти на 63%. Активных больных в области более 9 тысяч, а 1087 из них – дети.

Текст поста Бориса Ткача:

Тем, кто не заботится о своем здоровье и здоровье своих родных и близких ...

Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его ...

Фото "ковидного" приемного отделения Хмельницкой городской больницы 18.10.21 г.. В 19:15.

PS. Это при том, что сегодня больных принимает инфекционная больница (она уже заполнена).