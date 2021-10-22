"Очередь в крематорий на 5 дней": жуткие новости о ситуации с COVID-19 в Харькове
Источник:"Право на власть" на 1+1
Больницы в Харькове переполнены, особенно отделение для больных COVID-19. В крематорий – очередь на сожжение тел. Медики скорой физически не в состоянии обеспечить госпитализацию всех больных, которые даже в этом очень нуждаются.
В больничных палатах просто нет мест – даже для людей, которые критически нуждаются в госпитализации. Чтобы хоть как-то выйти из ситуации, как рассказала волонтерка Наталья Попова, медики заносят кислородное оборудование просто в квартиры.
В этом же эфире Умрете вместе со своими правами на пороге больницы, – медик обратился к антивакцинаторам
Ситуация в Харькове с коронавирусом стремительно ухудшается
Женщина призналась, что уже год как устала обращаться к чиновникам и другим представителям власти. Поэтому сейчас хочет обратиться к людям, особенно харьковчанам, которые находятся "в какой-то эйфории" – чтобы они хотя бы задумались. По словам Поповой:
- За прошедшие сутки в Харькове только на 103 поступили 636 сообщений о необходимости госпитализации.
- Но смогли госпитализировать только 214 человек! Две трети людей остались дома.
Скорые, которые ехали к людям, тянули в их дома многолитровые баллоны с кислородом. Потому что единственное, что они могли сделать – это "раздышать" пациента. И уехать,
– рассказала волонтер.
Также, по ее словам, врачей критически не хватает. И не потому, что нет денег или ставок, а потому, что их просто нет. Похожая ситуация и с другим медперсоналом. Хорошо, хоть хватает кислорода – однако "литр в литр, впритык".
Очередь в крематорий в нашем регионе – от 5 суток и больше. Прежде чем пойти куда-то погулять (на концерт, выборы), вы себя спросите, достаточно ли у вас денег, связей в принципе, чтобы пережить эту осень,
– подытожила Наталья Попова.
Обратите внимание также и на это:
- Нардеп и глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в этот же день отметил, что "95% людей в реанимации – это невакцинированные", и что "самое большое преступление сегодня – это борьба с вакцинацией".
- А буквально накануне врач Евгений Комаровский заявил, что осень 2021 может стать последней для многих – особенно антивакцинаторов: "Если у кого-то еще мозги остались – пожалуйста, сделайте прививку".