В очередь на вакцинацию от COVID-19 записались сотни тысяч украинцев
В Украине по состоянию на 12 марта более 240 тысяч граждан записались на вакцинацию. Сейчас в стране продолжается первый этап иммунизации от коронавируса.
Источник:пресс-служба Минздрава
Сотни тысяч людей уже вписали свое имя в лист ожидания. Однако в Минздраве констатируют, что процесс вакцинации населения проходит медленнее, чем планировалось.
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По состоянию на 12 марта 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 241 277 человек,
– отметили в министерстве.
Статистика вакцинации в Украине
- За прошедшие сутки, 12 марта, в Украине прививки от коронавируса получили 9 304 человека.
- С начала вакцинальной кампании лекарство от смертельной инфекции вкололи 47 541 человеку.
- Для того, чтобы иммунизировать граждан, сейчас привлекли 161 мобильную бригаду.
Что известно о вакцинации в Украине: кратко
- Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
- Сейчас иммунизацию проводят препаратом Covishield.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что процесс иммунизации в Украине идет не по плану.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал
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