В Украине по состоянию на 12 марта более 240 тысяч граждан записались на вакцинацию. Сейчас в стране продолжается первый этап иммунизации от коронавируса.

Сотни тысяч людей уже вписали свое имя в лист ожидания. Однако в Минздраве констатируют, что процесс вакцинации населения проходит медленнее, чем планировалось.

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По состоянию на 12 марта 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 241 277 человек,

– отметили в министерстве.

Статистика вакцинации в Украине

За прошедшие сутки, 12 марта, в Украине прививки от коронавируса получили 9 304 человека.

С начала вакцинальной кампании лекарство от смертельной инфекции вкололи 47 541 человеку.

Для того, чтобы иммунизировать граждан, сейчас привлекли 161 мобильную бригаду.

Обратите внимание! Виктор Ляшко заверил, что все желающие украинцы получат прививки от COVID-19 в 2021 году. Он также гарантировал, что вакцинальную кампанию доведут до логического завершения.

Что известно о вакцинации в Украине: кратко

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Сейчас иммунизацию проводят препаратом Covishield.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что процесс иммунизации в Украине идет не по плану.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал