27 июля в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализировали 9 детей в возрасте до 15 лет.

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Заболели дети, проживавшие в отеле "BUGAS SEA VIEW" ООО Black Sea Hotels Group. Они приехали в составе группы из 90 детей. Маленькие гости питались в ресторане отеля.

Сейчас идет расследование, устанавливают причины и условия вспышки инфекции. Об итогах обещают сообщить позже.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно,

– говорится в сообщении.

Журналисты 24 канала обратились к Black Sea Hotels Group с просьбой прокомментировать ситуацию.

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