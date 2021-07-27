Очередное массовое отравление в Одессе: в больницу госпитализировали 9 детей

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. Они отдыхали в отеле "BUGAS SEA VIEW".

27 июля в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализировали 9 детей в возрасте до 15 лет.

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Заболели дети, проживавшие в отеле "BUGAS SEA VIEW" ООО Black Sea Hotels Group. Они приехали в составе группы из 90 детей. Маленькие гости питались в ресторане отеля.

Сейчас идет расследование, устанавливают причины и условия вспышки инфекции. Об итогах обещают сообщить позже.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно,

– говорится в сообщении.

Последние отравления в Одессе:

В начале июня в Одесской области отравились дети, которые приехали в лагерь в поселке Сергеевка. Заболели 26 детей в возрасте от 6 до 10 лет. Шестерых детей пришлось госпитализировать в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы. Предварительно специалисты установили у детей сальмонеллез.

В Одесской областной детской клинической больнице случилось отравление детей, которым стало плохо 25 июля. Всего заболели 5 маленьких пациентов, которые находились на лечении. Им всем от 4 до 7 лет.

Журналисты 24 канала обратились к Black Sea Hotels Group с просьбой прокомментировать ситуацию.