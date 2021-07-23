Первую дозу получили 76 169 человек, две дозы, а затем завершили вакцинацию – 63 272 человека.
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Вакцинацию проводили:
- 743 мобильные бригады;
- 2 672 пункта прививок;
- 171 центр вакцинации.
Статистика вакцинации в Украине / инфографика Минздрава
Динамика вакцинации в Украине
- Стартовала вакцинальная кампания против коронавируса в Украине 24 февраля.
- Первой в стране появилась вакцина индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca.
- Следующей прибыла вакцина CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать этим препаратом украинцев начали 13 апреля.
- В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля.
- 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее.
- Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет – Минздрав заключил договор с Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.
- 21 июля стартует пятый этап вакцинации против COVID-19. Во время него прививки могут получить практически все желающие.