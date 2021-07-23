Очередной рекорд вакцинированных: сколько всего украинцев привитых против COVID-19

В Украине вакцинировали против коронавируса рекордное количество человек. Так, за сутки, 22 июля, прививки получили 139 441 украинец.

Первую дозу получили 76 169 человек, две дозы, а затем завершили вакцинацию – 63 272 человека.

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Вакцинацию проводили:

743 мобильные бригады;

2 672 пункта прививок;

171 центр вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 2 920 068 человек:

1 дозу получили – 2 920 066 людей,

2 дозы, а затем полностью иммунизированы – 1 619 131 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего в стране провели уже 4 539 197 прививок.



Статистика вакцинации в Украине / инфографика Минздрава

Динамика вакцинации в Украине

Стартовала вакцинальная кампания против коронавируса в Украине 24 февраля.

Первой в стране появилась вакцина индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca.

Следующей прибыла вакцина CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать этим препаратом украинцев начали 13 апреля.

В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля.

23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет – Минздрав заключил договор с Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

21 июля стартует пятый этап вакцинации против COVID-19. Во время него прививки могут получить практически все желающие.

Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала