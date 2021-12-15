Очки для чтения уже не требуются: в США одобрили инновационные капли для глаз

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило глазные капли Vuity как первое полноценное средство для борьбы с пресбиопией – нарушением зрения.

По словам разработчиков, новый препарат способен заменить очки для чтения и упростить жизнь примерно 128 миллионам американцев, страдающих этим заболеванием.

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В ближайшие дни Vuity начнут продаваться по рецепту в сетевых аптеках по всей территории США.

Что известно о пресбоипии

Пресбиопия – что это? Это природное нарушение зрения, в результате которого человек начинает плохо видеть на близких расстояниях. Эту патологию также называют возрастной дальнозоркостью. Рано или поздно ее обнаруживают у каждого, независимо от исходного состояния зрения и образа жизни, с разницей только в скорости прогрессирования. Самыми первыми сталкиваются люди старшего возраста. Она дает о себе знать в 40 – 50 лет.

Также недуг известен как "старческое зрение". Хотя иногда проявляется у младшего поколения.

По мере того как человек стареет, роговица и хрусталик глаза начинают твердеть. В результате – глазным мышцам нужно все больше усилий, чтобы сфокусироваться на небольших объектах. Как правило, эта проблема решается с помощью очков для чтения или контактных линз.

Читать можно будет без очков

Однако компания Allergan утверждает, что у нее есть более современное и технологическое предложение. Глазные капли Vuity следует использовать один раз в день. После этого активный ингредиент пилокарпин стимулирует глазное яблоко и уменьшает размер зрачка.

Если проще, препарат работает по аналогии с фотоаппаратом – когда линза уменьшается и на нее попадает меньше света, картинка становится резче. Так действуют и новые капли – глазам человека становится проще фокусироваться на предметах в течение длительного времени.

В дополнение Allergan разработала технологию pHast, которая позволяет каплям быстро приспосабливаться к физиологическому составу слезной пленки.

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Исследование эффективности

В рамках третьей фазы тестирования компания проверила капли на 750 добровольцах в возрасте от 40 до 55 лет. Все участники, страдавшие подтвержденной пресбиопией, подтвердили эффективность препарата.

В среднем пациенты под влиянием средства могли прочесть 3 и более дополнительных строк на диаграмме для проверки зрения. Авторы также установили, что капли активно действуют в течение суток и не влияют на качество зрения в долгосрочной перспективе.