Новый штамм коронавируса, который значительно заразнее предыдущих, – "британский" официально подтвердили в Одесской области. Материалы для анализа брали у 12 человек с тяжелым течением болезни.

Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины направил 12 образцов носоглоточных мазков от больных COVID-19 в референс-лаборатории в Киеве. У всех этих пациентов было тяжелое течение болезни.

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"Британский" штамм В Одесской области

Из Киева материал направили в региональную референс-лабораторию ВОЗ в Лондоне.

5 апреля пришли результаты, согласно которым установлена циркуляция штамма вируса SARS-COV – 2 "Британский вариан т -VOC_20DEC-01 "UA" variant" среди жителей Одесской области.

По нашему мнению, именно циркуляция Британского штамма вируса и стала причиной резкого роста заболеваемости и летальности в Одесской области со второй половины февраля текущего года,

– сообщают в Одесском лабораторном центре Минздрава.

Если с начала февраля в области ежесуточно регистрировалось в среднем 150 – 200 случаев, то в марте 700 и более, отмечают медики.

Этот штамм отличается коротким инкубационным периодом в 1–3 дня и в 3 раза большей заразностью.

Обратите внимание! По состоянию на 6 апреля в Одесской области зарегистрировано 115 171 случаев COVID-19. Умерло от осложнений 1945 больных. За последние сутки зарегистрировано 1436 лабораторно подтвержденных случаев, из них 25 летальных.

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