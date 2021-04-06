В Одесской области официально подтвердили "британский" штамм коронавируса
Новый штамм коронавируса, который значительно заразнее предыдущих, – "британский" официально подтвердили в Одесской области. Материалы для анализа брали у 12 человек с тяжелым течением болезни.
Источник:Одесский лабораторный центр Минздрава
Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины направил 12 образцов носоглоточных мазков от больных COVID-19 в референс-лаборатории в Киеве. У всех этих пациентов было тяжелое течение болезни.
Узнайте Насколько опасен "южноафриканский" штамм: комментарий Степанова
"Британский" штамм В Одесской области
Из Киева материал направили в региональную референс-лабораторию ВОЗ в Лондоне.
5 апреля пришли результаты, согласно которым установлена циркуляция штамма вируса SARS-COV – 2 "Британский вариан т -VOC_20DEC-01 "UA" variant" среди жителей Одесской области.
По нашему мнению, именно циркуляция Британского штамма вируса и стала причиной резкого роста заболеваемости и летальности в Одесской области со второй половины февраля текущего года,
– сообщают в Одесском лабораторном центре Минздрава.
Если с начала февраля в области ежесуточно регистрировалось в среднем 150 – 200 случаев, то в марте 700 и более, отмечают медики.
Этот штамм отличается коротким инкубационным периодом в 1–3 дня и в 3 раза большей заразностью.
Британский штамм коронавируса: что известно
- Впервые зафиксировали в Украине "британский" штамм зафиксировали в начале марта – на Ивано-Франковщине.
- По состоянию на начало апреля, по словам министра Минздрава Максима Степанова, этот штамм уже был зафиксирован во всех областях Украины.
- 5 апреля "британский" штамм коронавирусной инфекции официально подтвердили в Черновицкой области.
- 6 апреля этот штамм коронавируса обнаружили в образцах больных из Житомира и 6 районов области.
Поделиться новостью