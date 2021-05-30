Де розташований центр

Центр функціонуватиме на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія", щеплення проводитимуть з 9.00 до 17.00.

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Очікувана кількість щеплень за один день, саме у цьому центрі – 250 – 300. Імунізацію проводитимуть вакциною Coronavac.

Щеплюватимуть людей віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Людям попередньо перетелефонують та запросять на вакцинацію.

Роботу центру в неділю забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3.

Нагадаємо, центри вакцинації населення відкрито вже у Києві та Львові (Київський центр розташований на території Міжнародного виставкового центру, а Львівський – на базі стадіону "Арена Львів".

Що відомо про центри вакцинації населення