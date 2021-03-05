Из-за стремительного распространения коронавируса Одесса может попасть в красную зону карантина. Предполагают, это может произойти в конце марта или в начале апреля.

В течение недели суточный рост заболеваемости в регионе составил 31%. Об этом рассказал заместитель директора областного лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Дементьев.

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Какова ситуация с коронавирусом в Одессе

Дементьев добавил, что в начале февраля в больницу забирали 20% больных, теперь этот показатель вырос до 40%.

Эпидемический процесс в Одесской области активизировался. Сегодня в Украине действуют 4 красные зоны. Одесса – в желтой. Учитывая динамику эпидпроцесса, у нас есть большие шансы в конце марта попасть в красную зону,

– подчеркнул чиновник.

Какая статистика