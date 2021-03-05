Одесса может попасть в красную зону до конца марта
Из-за стремительного распространения коронавируса Одесса может попасть в красную зону карантина. Предполагают, это может произойти в конце марта или в начале апреля.
Источник:"Думская"
В течение недели суточный рост заболеваемости в регионе составил 31%. Об этом рассказал заместитель директора областного лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Дементьев.
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Какова ситуация с коронавирусом в Одессе
Дементьев добавил, что в начале февраля в больницу забирали 20% больных, теперь этот показатель вырос до 40%.
Эпидемический процесс в Одесской области активизировался. Сегодня в Украине действуют 4 красные зоны. Одесса – в желтой. Учитывая динамику эпидпроцесса, у нас есть большие шансы в конце марта попасть в красную зону,
– подчеркнул чиновник.
Какая статистика
- Директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева напомнила, что за сутки в области зафиксировали 372 случая коронавируса.
- Заболели 19 детей и 18 медиков. Кроме того, 3 человека умерли, а 97 выздоровели.
- Эксперты отметили, что чаще стали болеть дети. Из-за этого усилят карантин в образовательных учреждениях.
- Опорными остаются 20 больниц, однако в перечень планируют внести еще областную клиническую больницу.
- Всего с начала пандемии в Одесской области обнаружили более 87 тысяч больных. Более 96 тысяч человек выздоровели, но около 2,7 тысячи умерли.
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