Внучка Евгении Авраменко Елена Оробей рассказала, что ее бабушка по специальности врач. Во время войны она работала на фронте.

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Евгения Авраменко имеет статус человека с инвалидностью Второй мировой войны 1-й группы. Женщина заболела коронавирусом в начале марта. Когда показатели сатурации достигали 83%, она теряла сознание и начинала задыхаться. Во время одного падения она даже сломала ногу.

Я не знаю как заболела. Начала чихать, а потом поднялась температура. Я падала. Помню, вот стояла, а потом раз и упала, ногу сломала,

– рассказала Евгения Авраменко.

Течение болезни было довольно тяжелым: женщина перестала двигаться, не могла самостоятельно глотать пищу и пить.

Пациентку не госпитализировали из-за недостатка свободных мест в больнице. Поэтому ее внучка самостоятельно ставила ей капельницы, для чего смастерила самодельную подставку. Кроме этого, госпожа Евгения была подключена к кислородному аппарату.

Врачи мне сказали, что ей надо ставить капельницы. Эти три недели были трудными для меня. Потому, что бабушка сильно тяжело себя чувствовала. У нее уже начались отеки конечностей, которые образуются, когда человек умирает. Она бредила. Начала вырывать внутривенные. Врачи мне посоветовали поставить зонд, чтобы было какое-то питание,

– рассказала Елена.

Внучка пациентки также рассказала, что ежедневно на необходимые лекарства семья тратила 2 – 3 тысячи гривен. Среди препаратов были и антибиотики, и лекарства, которые поддерживают сердечную деятельность.

Сейчас женщине уже значительно лучше и она снова начинает ходить. Елена Оробей продолжает заботиться о бабушке и надеется, что горсовет обеспечит возможность ее реабилитации после лечения и компенсирует расходы на медикаменты. При этом госпожа Елена добавила, что для ветеранов лечение должно быть бесплатным.