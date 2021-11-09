В Одессе массово выписывают COVID-пациентов с низкой сатурацией: как отстоять свои права

В Одессе заполнены больницы с больными COVID-19. Пациентов поголовно выписывают с низкой сатурацией легких.

О напряженной ситуации рассказала волонтер Екатерина Ножевникова. В ее благотворительный фонд посыпался шквал таких обращений.

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Я понимаю, что нужно освобождать места, что многие заболели и нуждаются в госпитализации, но рисковать жизнью пациентов по соображениям статистики наличия мест незаконно и негуманно,

– написала Ножевникова.

Также она рассказала, что адреса больниц, где размещены COVID-больные, периодически попадают под отключение электроэнергии. И именно здесь риски для пациентов с низкой сатурацией становятся огромными.

Конечно, сейчас в одесском регионе ситуация со светом гораздо лучше, благодаря Облэнерго и нашей совместной работе в плане исключения адресов, где находятся пациенты на концентраторах, из плановых отключений, но аварии никто не отменял. А также есть такие плановые работы, которые невозможно перенести. И время от времени даже такие адреса попадают под отключение,

– заметила волонтер.

Выписка пациентов домой с низкой сатурацией еще опаснее. Сейчас в Одессе продолжаются плановые и аварийные отключения электроэнергии. А в случае отключения света и резкого падения сатурации (что характерно для постковидных пациентов) у человека просто не будет времени дождаться скорую или добраться самостоятельно до ближайшей больницы или станции скорой, где есть кислород.

Нужно знать свои права: при какой сатурации человека можно выписывать

Согласно приказу Минздрава, пациента можно выписать из стационара только при сатурации 94 и выше на низком потоке кислорода (3 – 4 литра в минуту)

Никто не может заставить вас забрать пациента с сатурацией без кислорода и с уровнем сатурации ниже 88 – 86. Такой пациент в случае отключения света сможет продержаться какое-то время,

– заявила благодетельница.

Что делать, когда пациента хотят выписать из-за отрицательного ПЦР-теста

Если у пациента сатурация ниже 94 на низком потоке, а тест на коронавирус отрицательный, то его должны перевести в терапевтическое отделение обычной больницы.

Если в терапевтических больницах нет свободных мест, человека должны оставить в COVID-отделении до стабилизации сатурации.

Напоминаю, если ваш пациент имеет декларацию с семейным врачом, то вы можете получить концентратор на выписку в своей поликлинике,

– добавила Ножевникова.

Правда, концентраторов достаточно мало, а очередь на выписку и очередь для тех, кто болеет, все больше и больше.



Выписка пациента с кислородной поддержкой / Приказ Минздрава