В Одессе открыли центр вакцинации для записанных через Дию

Одесса присоединилась к трем городам Украины, в которых открыты Центры вакцинации от COVID-19. Прививки будут проводить вакциной CoronaVac.
Где расположен центр
Центр будет функционировать на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия", прививки будут проводить с 9.00 до 17.00.
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Ожидаемое количество прививок за один день, именно в этом центре – 250 – 300. Иммунизацию будут проводить вакциной Coronavac.
Кто может получить вакцину
Будут прививать людей в возрасте 60 лет и старше, которые предварительно были зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении "Дия". Людям предварительно перезвонят и пригласят на вакцинацию.
Работу центра в воскресенье будут обеспечивать медики Одесского ЦПМСП №3.
Напомним, центры вакцинации населения открыт уже в Киеве и Львове (Киевский центр расположен на территории Международного выставочного центра, а Львовский – на базе стадиона "Арена Львов").
Что известно о центрах вакцинации населения
- 29 мая в Киеве и Львове открыли центры вакцинации против коронавируса.
- Для иммунизации используют вакцину CoronaVac.
- Прививаться могут все желающие, кто ранее зарегистрировался в приложении Дия (как сообщили в Минздраве).
- Для получения дозы следует иметь при себе паспорт, идентификационный код и телефон (для подтверждения записи в Дие).