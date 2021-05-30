В Одессе открыли центр вакцинации для записанных через Дию

Одесса присоединилась к трем городам Украины, в которых открыты Центры вакцинации от COVID-19. Прививки будут проводить вакциной CoronaVac.

Где расположен центр

Центр будет функционировать на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия", прививки будут проводить с 9.00 до 17.00.

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Ожидаемое количество прививок за один день, именно в этом центре – 250 – 300. Иммунизацию будут проводить вакциной Coronavac.

Кто может получить вакцину

Будут прививать людей в возрасте 60 лет и старше, которые предварительно были зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении "Дия". Людям предварительно перезвонят и пригласят на вакцинацию.

Работу центра в воскресенье будут обеспечивать медики Одесского ЦПМСП №3.

Напомним, центры вакцинации населения открыт уже в Киеве и Львове (Киевский центр расположен на территории Международного выставочного центра, а Львовский – на базе стадиона "Арена Львов").

Что известно о центрах вакцинации населения