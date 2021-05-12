Кардиохирурга задержали на взятке в 11 тысяч долларов

Выяснилось, что врач требовал и получил взятку от пациента больницы за проведение операции на сердце. К вымогательству денег с пациентов он привлек и других врачей.

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По данным следствия, в медицинском учреждении систематически получали деньги от граждан, которые проходят лечение или нуждаются в другой медицинской помощи.

Деньги требовали за бесплатные операции

Взятки брали за лечение, которое подпадает под бесплатную медицинскую помощь.

Стоимость "услуг" врачей составляла до 500 тысяч гривен и зависела от сложности и состояния больных.

Сейчас решаются вопросы относительно объявления указанному должностному лицу о подозрении, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.