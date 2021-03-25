Одесская область среди лидеров заболеваемости: смертность от коронавируса растет
За сутки 24 марта в Одесской области обнаружили 1 235 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это второй регион по количеству заболеваемости после Киева, где зафиксировали 1 267 случаев. Статистика смертности в регионе также неутешительна.
Источник:Министерство здравоохранения
За день от коронавируса в области умерли 25 человек. Это на 6 человек больше, чем сутки перед этим. 24 марта в Одесской области сделали 470 прививок.
Важно Максимальная заболеваемость: 16 669 человек заразились коронавирусом
Подробнее о ситуации в Одесской области
В целом в Одесской области коронавирусом заболели 101 783 человека, из них 82 439 человек уже выздоровели.
За весь период пандемии в области, к сожалению, умерли 1 679 людей.
Остаются больными в Одесской области 17 665 человек.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе не хватает врачей. Поэтому в ковидные отделения направят интернов.
Сравнение с другими регионами
В антирейтинге смертности от COVID-19 за сутки область на четвертом месте в Украине. Больше только в Днепропетровской области – 37, Киеве – 35 и Ивано-Франковской области – 26.
По количеству заболеваемости за все время пандемии Одесская область занимает второе место после столицы. В Киеве всего было 156 603 случая инфицирования COVID-19.
Поделиться новостью