​За сутки 24 марта в Одесской области обнаружили 1 235 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это второй регион по количеству заболеваемости после Киева, где зафиксировали 1 267 случаев. Статистика смертности в регионе также неутешительна.

За день от коронавируса в области умерли 25 человек. Это на 6 человек больше, чем сутки перед этим. 24 марта в Одесской области сделали 470 прививок.

Важно Максимальная заболеваемость: 16 669 человек заразились коронавирусом

Подробнее о ситуации в Одесской области

В целом в Одесской области коронавирусом заболели 101 783 человека, из них 82 439 человек уже выздоровели.

За весь период пандемии в области, к сожалению, умерли 1 679 людей.

Остаются больными в Одесской области 17 665 человек.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе не хватает врачей. Поэтому в ковидные отделения направят интернов.

Сравнение с другими регионами

В антирейтинге смертности от COVID-19 за сутки область на четвертом месте в Украине. Больше только в Днепропетровской области – 37, Киеве – 35 и Ивано-Франковской области – 26.

По количеству заболеваемости за все время пандемии Одесская область занимает второе место после столицы. В Киеве всего было 156 603 случая инфицирования COVID-19.

Обратите внимание! С 23 марта Одесса находится в красной зоне карантина. Там закрыты заведения развлечений и питания. Также там действует частичное ограничение работы общественного транспорта. В школах ученики старших классов (5 – 11) перешли на дистанционное обучение, а в младшей школе (1 – 4 классы) родители должны сами выбрать форму обучения.